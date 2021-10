Lo scrittore Maurizio De Giovanni invia un contributo per la festa dei nonni, 2 ottobre, celebrata in Italia all’indomani della Giornata Internazionale delle persone anziane (1° ottobre). Nel videomessaggio De Giovanni ricorda le iniziative della Comunità di Sant’Egidio e spiega l’importanza di porre al centro quella generazione che ha il compito di conservare la memoria, una ricchezza per tutta la società, per costruire il futuro. La riflessione – dice lo scrittore – si colloca in un momento difficile per l’umanità, in cui si è persa una generazione di anziani per effetto della pandemia. Una preoccupazione espressa dalla Comunità all’inizio della crisi pandemica, con l’appello “Senza anziani non c’è futuro”. Lo scrittore intervenne sul tema anche in occasione della presentazione del libro “Gli anziani e la Bibbia” tenuta a Napoli dalla Comunità di Sant’Egidio (video).