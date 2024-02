Il 16 febbraio è stata inaugurata la nuova convivenza “Viva gli anziani” a Fiumicino, Comune sul litorale romano, aperta da pochi mesi. Per l’occasione il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo ha fatto visita agli ospiti della casa. Il bell’appartamento, affacciato sul mare, è stato acquistato attraverso il lascito della signora Emilia De Rensis Morici, finalizzato per sua volontà all’aiuto degli anziani più in difficoltà, ed attualmente ospita 4 persone. Con un brindisi e il tradizionale taglio del nastro si è festeggiata la nuova casa, che è un luogo di amicizia e solidarietà.

Negli ultimi anni numerose convivenze sono state realizzate dalla Comunità di Sant’Egidio per rispondere al bisogno degli anziani di non rimanere soli proprio negli ultimi anni della propria vita. Le convivenze sono una alternativa concreta all’istituzionalizzazione in casa di riposo e in RSA e offrono la possibilità di avere una casa a chi ha difficolta alloggiative ed economiche. Condividere insieme la quotidianità, le spese e, talvolta le difficoltà, aiuta a vivere una vecchiaia serena. Restituisce famiglia a chi è solo e rappresenta per tutti un modello di solidarietà in un tempo segnato dall’individualismo e dalla solitudine.