In questi giorni di particolare emergenza per il diffondersi dell’epidemia da coronavirus, l’impegno di Sofia e, insieme a lei, di tutta la Comunità di Sant’Egidio, è quello di non lasciare solo nessuno. Sofia, 86 anni, anche oggi, 8 marzo, non ha dubbi: gli anziani, più soli e più fragili, devono e possono essere raggiunti in tanti modi. Perchè una parola di amicizia, detta anche al telefono, può riscaldare un’intera giornata e allontanare lo spettro della solitudine.

Per questo Sofia in questi giorni difficili, in cui tanti anziani devono restare nelle proprie case per assumere le necessarie precauzioni, anche lei dalla sua abitazione, è ancora più impegnata nel Programma Viva Gli Anziani!, della Comunità di Sant’Egidio che raggiunge più di 14mila over 80, dei quali 6500 a Roma, e gli altri a Napoli, Catania, Genova, Novara, Brindisi, Sassari, Amatrice e Civitavecchia.

Auguri a Sofia e con lei a tutte le donne che in questo giorno lavorano per la solidarietà e per combattere la solitudine. Buona festa delle donne!