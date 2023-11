Volentieri pubblichiamo (tradotto dalla redazione) un articolo della Gazet van Antwerpen”, uno dei grandi giornali delle Fiandre e molto letto ad Antwerpen, che racconta i primi successi del Programma Viva Gli Anziani! nella città del Belgio.

Gli ultraottantenni di Merksem e Hoboken entrano nel programma di rete e escono dall’isolamento sociale

“Poniamo sempre la stessa domanda iniziale: come va?”.

Dall’anno scorso, nei quartieri anversani di Merksem e Hoboken, Viva gli Anziani! è attivo. Si tratta di un progetto di origine italiana che mira a rinforzare le persone ultraottantenni che vivono ancora in casa e, se necessario, a farle uscire dall’isolamento sociale. L’approccio metodico si sta dimostrando valido a Roma da quasi 20 anni. E anche nella nostra città i primi risultati sono promettenti. Abbiamo trascorso una mattinata in visita a Viva gli Anziani! a Merksem.

– “Come sta, signora?

– “Ohi, non tanto bene?”.

– “Perché ha detto che si è operata?”.

Siamo seduti in un ufficio di fronte alla chiesa di San Bartolomeo a Merksem. Naide indossa le cuffie ed elabora immediatamente sul suo portatile le risposte che arrivano dall’altro capo del filo.

– “Il fisioterapista viene a casa?”.

– “Sta prendendo qualcosa per il dolore?

– “Sicuramente contattare il medico di famiglia. Potrebbe forse prescrivere qualcosa di più forte”.

– “Ha l’aiuto dei vicini o della famiglia?”.

– “Trova difficile chiedere aiuto?”.

– “Sa che può sempre chiamarci. Ha ancora il nostro numero?”.

– “Verrò a mettere un nuovo volantino nella sua cassetta e la richiamerò presto”.

– “Riposi bene, signora”.

Naide chiude e scrive qualche altro appunto. Alla scrivania di fronte a lei, la collega Helena parla alla segreteria telefonica. “Gli anziani usano ancora molto quella segreteria telefonica”, dice poi. “La maggior parte di loro richiama”.

Aiuto preventivo

Le donne lavorano per la sezione Merksem di “Viva gli anziani!”, il programma di sostegno per gli ultraottantenni della Comunità di Sant’Egidio. L’iniziativa è nata a suo tempo nel quartiere romano di Trastevere, dove si trova anche la sede di Sant’Egidio. “Lì si chiama Viva Gli Anziani”, racconta Tijan Njie, coordinatore del progetto a Merksem. “Durante diverse ondate di calore nel 2003, a Roma si è registrato un enorme eccesso di mortalità tra la popolazione anziana. In molti casi, si trattava di persone che non sarebbero dovute morire affatto, se solo avessero avuto una rete più solida. Erano socialmente isolate e non potevano contare su nessuno che andasse a prendere dell’acqua in più, per esempio. Sant’Egidio ha deciso di mappare gli anziani e la loro rete per avere un quadro generale della situazione e offrire un aiuto preventivo dove necessario”.

Due anni fa, durante il periodo della corona, che è stato traumatico per gli anziani, la filiale di Sant’Egidio di Anversa ha visto l’opportunità di iniziare a lavorare su questo progetto romano anche qui. Hanno iniziato nella primavera del 2022 sia a Merksem che a Hoboken, non a caso due quartieri in cui l’organizzazione aveva già una presenza fisica con un proprio ufficio. A Hoboken, hanno anche preso in carico il vicino quartiere Valaar di Wilrijk. In quest’area rigorosamente delimitata, il personale contatta tutti gli ultraottantenni che non sono ospitati nei centri di assistenza residenziale, quartiere per quartiere, strada per strada. E 80 non è solo un limite arbitrario. È l’età in cui molte persone incontrano maggiori difficoltà.

“È possibile raggiungere le persone socialmente isolate solo se si contattano tutti. Quindi procediamo in modo molto sistematico con una metodologia sviluppata dalla stessa Sant’Egidio”, dice Katrien Van de Weghe, coordinatrice generale di Viva gli anziani! Tira fuori una mappa stampata da Google Maps del quartiere di Merksem intorno a Lambrechtshoekenlaan. Questa mostra chiaramente dove vivono gli ultraottantenni. Il Comune fornisce le date di nascita e gli indirizzi. Come primo passo, mettono una lettera nella cassetta delle lettere di tutti gli indirizzi. “Questa dice chi siamo, cosa facciamo e che li contatteremo entro due settimane”, dice Katrien. “E quando facciamo questo, riceviamo subito la prima immagine. ‘Ehi, quella cassetta delle lettere è già molto piena. C’è qualcun altro che vive qui e, se sì, sta bene?”. Suoniamo già il campanello per controllare”.

Come sta?

Suonano anche il campanello delle persone di cui non trovano il numero di telefono. “Poi chiediamo se possiamo avere il loro numero”, dice Tijan. E quando chiamiamo, poniamo sempre la stessa domanda iniziale: “Come va? La prima telefonata è di solito una semplice chiacchierata informale, in cui cerchiamo anche di raccogliere informazioni sulla situazione della persona. Quanto è vulnerabile? O non lo è affatto? Ci informiamo sul suo benessere psicofisico, ma chiediamo anche del suo ambiente sociale. Una persona costretta a letto ma che vive con i figli può essere meno vulnerabile di una persona che esce ancora occasionalmente ma non ha più nessuno”.

Il personale di Viva gli anziani! chiede sempre se può aiutare in qualche modo, ma anche se gli anziani stessi sono disposti ad aiutare i coetanei. “Nessuno è troppo debole, tutti possono ancora contribuire alla società”, dice Katrien. “Ogni azione, piccola o grande che sia, può fare la differenza, ogni telefonata può aprire una nuova porta. Cerchiamo di creare incontri con altri anziani del quartiere, ma anche con i vicini. Si possono portare fuori i sacchi della spazzatura per qualcun altro o già portare una pagnotta in più quando si va al panificio o in farmacia per qualcuno. In questo modo, abbiamo già visto nascere amicizie, rafforziamo le reti, facciamo uscire le persone dal loro isolamento”.

Nel frattempo, dall’altra parte dell’ufficio, sentiamo Naide alzare la voce. Grida nel microfono: “SENTO CHE STANNO PASSANDO L’ASPIRAPOLVERE (…) L’ASPIRAPOLVERE “. E ancora: “ (…)” VI RICHIAMO FRA MEZZ’ORA. CI SENTIAMO DOPO (…) SÌ, HO DETTO: CI SENTIAMO DOPO”. Con le guance arrossate, mette giù il telefono ridendo.

Naide lavora fin dall’inizio per Viva gli anziani!. Come Helena, che si è unita solo di recente, e una terza collega, lavora 19 ore alla settimana. “Su 10 persone che chiamiamo, nove rispondono positivamente”, dice. “E le reazioni davvero negative non le riceviamo mai. Una volta c’è stato qualcuno che pensava che stessi cercando di vendergli qualcosa”.

Ogni telefonata, ogni visita a domicilio entra nel registro. In un anno e mezzo, Viva gli anziani! ha contattato 2697 persone. Di queste, 108 si sono trasferite e 119 sono morte. Solo 200 di loro non hanno voluto partecipare al programma, appena il 7,4%. I restanti 2270, ovvero l’84,1%, partecipano al programma. Questo si può definire un successo.

Spesso le persone raccontano spontaneamente tutta la loro storia al primo contatto. Se non lo fanno, lo fanno con le telefonate di follow-up. La loro frequenza dipende dalla fragilità dell’anziano in questione. “Alcune persone vengono chiamate solo due o tre volte all’anno”, dice Tijan. “Perché fortunatamente non tutte le persone sono ugualmente fragili. Al contrario, più dell’80% può sempre rivolgersi a qualcuno in caso di necessità”.

Il 15% delle persone, invece, può ricorrere a qualcuno solo occasionalmente. E circa il 3%, ovvero 50 persone in totale, non può mai farlo. Queste persone vivono in totale isolamento. “Queste persone le contattiamo molto più spesso”, dice Tijan. “A volte dipende anche dalla situazione. Chi è appena tornato a casa dopo un ricovero in ospedale, ad esempio, ha bisogno di maggiore attenzione. Il nostro slogan è: più fitta la rete, più forte”.

“Soprattutto, ascoltiamo molto”, dice Helena. “Alcune persone iniziano a parlare quasi subito dei loro problemi e delle loro preoccupazioni, spesso profonde e personali. Sappiamo che la nostra telefonata li fa bene. Il fatto che chiamiamo ogni mese è rassicurante per molte di queste persone. Diciamo loro anche che possono sempre chiamarci loro stessi. E molti lo fanno”.

Ricevono molte domande su trasporti, faccende domestiche o fare la spesa, dice Naide. “E molte questioni amministrative. Ad esempio, vogliono richiedere assegni taxi o assistenza domiciliare, ma non riescono a orientarsi nel mondo digitale. Cerchiamo sempre di spiegarglielo prima al telefono. Perché sono ancora in grado di fare molto da soli, solo che a volte hanno bisogno di una spinta o del giusto riferimento. Solo quando questo non funziona, subentriamo noi. E a volte vado anche a casa loro”.

Creare fiducia

Katrien Van de Weghe sottolinea la velocità con cui si evolve la società, che mette fuori gioco le persone. Per gli anziani, cambiamenti apparentemente piccoli possono causare problemi enormi: una fermata dell’autobus cancellata, una filiale bancaria chiusa, una panchina mal tenuta. “Per non parlare della digitalizzazione e della burocrazia sempre più dilaganti”.

Racconta la sofferenza di un’anziana che aveva bisogno di un nuovo deambulatore da parte della mutua perché il suo era rotto. “La signora ha ricevuto dei documenti che doveva far compilare dal medico di famiglia. Ma poi si è sentita dire che non aveva ricevuto un nuovo deambulatore perché quello vecchio non era abbastanza vecchio. Tuttavia, si è scoperto che aveva ricevuto il modulo sbagliato e aveva diritto a un nuovo deambulatore. L’abbiamo aiutata, perché non tutti hanno l’assertività necessaria per affrontare tutta quella burocrazia”.

Prevenzione è la parola d’ordine. Ecco perché a Viva gli Anziani! non contattano solo persone single over 80, ma anche coppie. “Così ci conoscono già prima di aver bisogno di noi”, dice Tijan. “Questo crea fiducia. La prevenzione fa anche risparmiare sui costi. Il nostro lavoro ha già evitato molti ricoveri ospedalieri impropri. Molti problemi medici possono essere facilmente trattati a casa. Ma poiché non c’è nessuno che possa aiutarli o nessuno che possa andare dal farmacista per loro, queste persone finiscono spesso al pronto soccorso. Anche se questo non è affatto necessario. Pensiamo anche che le persone debbano scegliere dove trascorrere la loro vecchiaia, a casa o in una casa di riposo. Ma non sotto pressione. Cerchiamo di rinforzare chi vuole rimanere a casa”.

Tijan e Katrien ci accompagnano in fondo alla strada. Entriamo dai vicini di casa, a Tutti, il centro di incontro socio-culturale di Sant’Egidio che si trova accanto. Gli abitantie anziani di Merksem che conoscono ancora il luogo come Sala Bart. Ogni mercoledì mattina e sabato pomeriggio possono venire qui a fraternizzare con “caffè e amicizia”. I residenti di Primavera, un servizio di assistenza residenziale per persone con disabilità, servono le bevande e gli spuntini.

Vediamo pochi uomini e molte donne. “Hanno tutte ammazzato i loro mariti con le loro lamentele”, scherza Willy, il deejay fisso della compagnia, che ci confida di essere abbonato alla “Gazet van Antwerpen” dal 1962. Accanto a lui c’è Leon, desideroso di avviare una discussione o sullo squilibrio tra l’adeguamento dell’indice e gli aumenti degli affitti.

Katrien indica Maria e Jetje, due signore che chiacchierano davanti a un caffè. “Abitavano a 100 metri di distanza l’una dall’altra, ma non si conoscevano”, dice. “Ora sono amiche. Questo è ciò che intendiamo per far uscire le persone dal loro isolamento sociale”. Jetje è appena andata in panetteria, affiancata dalla stagista Tanisha.

Oggi il programma è “arrostire le castagne”. In altri giorni, si tratta di ginnastica su sedia, di un quiz, di un concerto di Mahler o di realizzare decorazioni natalizie. Tra gli anziani ci sono anche persone più giovani di origine straniera che seguono corsi di lingua e si uniscono a queste giornate di incontro per fare compagnia agli anziani e affinare le loro capacità di conversazione in olandese. Inoltre, aiutano, ad esempio, ad andare a prendere gli anziani a casa.

Buoni risultati

A Viva gli Anziani! contattano tutti gli 80-plusser, non solo i madrelingua. “Parliamo le lingue europee più comuni, ma anche il portoghese, il berbero e l’arabo”, dice Katrien. “Ma non conosciamo una lingua come l’albanese, ad esempio. Allora facciamo tradurre la nostra lettera introduttiva e, se non riusciamo a comunicare in un’altra lingua, chiediamo ai figli o ai conoscenti di contattarci. Abbiamo constatato che i migranti hanno più reti informali all’interno delle loro comunità per sostenersi a vicenda”.

Il progetto sta dando grandi risultati. A Roma, Viva Gli Anziani! esiste ormai da quasi 20 anni. L’organizzazione collabora con una delle università locali e la ricerca ha dimostrato che l’eccesso di mortalità durante le ondate di calore nei quartieri romani in cui opera è inferiore del 50% rispetto ad altri quartieri. La metodologia dimostra la sua efficacia.

Ad Anversa, il sostegno finanziario della città dura provvisoriamente fino al 2025. “È una ricerca continua di fondi”, afferma Katrien Van de Weghe. “Speriamo di poter continuare, perché vediamo che funziona. Gli ultraottantenni non sono più completamente soli. Possiamo farli uscire da questo isolamento”.

Se nei prossimi anni si verificherà un grande spostamento di anziani residenti ad Anversa verso Merksem o Hoboken, saprete subito da dove proviene.